Дотации против издержек: как советская модель обеспечивала доступность дешёвой рыбы

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев обсудил особенности экономической модели Советского Союза, которая обеспечивала доступность рыбы для населения.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Вяленая рыба

Эта модель, названная "идеологией дешевой рыбы", основывалась на многомиллиардных дотациях, частично покрывающих производственные издержки.

Зверев привел пример: банка горбуши в магазине стоила 97 копеек, несмотря на себестоимость в 1 рубль 60 копеек. Он также отметил, что невозможно провести прямое сравнение затрат на производство курятины и добычу рыбы. Выращивание курицы происходит в пределах 400-1000 километров от пунктов реализации, в то время как рыба может преодолевать расстояние в несколько тысяч километров от океана до стола.

По его словам, затраты на выращивание килограмма курятины значительно ниже, чем издержки на добычу килограмма минтая, который часто вылавливается на расстоянии нескольких сотен миль от порта разгрузки, находящегося в 9000 километрах от основных рынков потребления, пишет РИА Новости.

Уточнения

Дота́ция (от лат. dotatio — дар, пожертвование): денежные средства, выделяемые из государственного и местных бюджетов для оказания финансовой поддержки убыточным предприятиям, у которых денежная выручка от продажи производимого продукта меньше издержек на производство и продажу данного продукта, нижестоящим бюджетам для покрытия разрыва между их доходами и расходами.





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