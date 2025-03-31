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Почему снижение доллара не облегчает жизнь покупателям: тайны инфляции

1:07
Экономика

Снижение курса доллара не сказалось на ценах в российских магазинах, поскольку отсутствует прямая связь между валютным курсом и инфляцией в России.

Стопки монет
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стопки монет

Об этом сообщил экономист Николай Кульбака. Он объяснил, что даже для импортных товаров доля валютной составляющей в конечной цене невелика из-за сложной цепочки формирования цен, включая доставку, растаможку, упаковку и логистику, которые "съедают" выгоду от удешевления доллара.

Кульбака также добавил, что текущие цены в магазинах отражают сделки, заключенные несколько месяцев назад, когда доллар был дороже.

"Снижение курса сегодня повлияет на стоимость товаров только через полгода, если тенденция сохранится", — подчеркнул он.

Кроме того, ключевыми факторами инфляции остаются внутренние издержки, такие как рост зарплат, повышение налогов и удорожание кредитов и аренды, которые оказывают большее влияние на цены, чем колебания валютного рынка, передает 360. ru.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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