Выручка LG в России за год выросла на 14%, но прибыль сократилась

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Выручка российского юридического лица южнокорейской компании LG (ООО "ЛГ Электроникс Рус") впервые с 2022 года выросла на 14%, составив 41 млрд рублей.

Фото: flickr.com by Kārlis Dambrāns, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Монобрендовая компания

Однако чистая прибыль сократилась на 22%, до 2,5 млрд рублей.

Рост выручки в основном произошел благодаря перепродаже электроники, которая составила 38 млрд рублей. В то же время продажи произведенной продукции упали на 65%, до 3,4 млрд рублей.

Эксперты считают, что если LG вернется на российский рынок в полном объеме, то за пару лет компания может занять около 20-30% рынка телевизоров, холодильников и стиральных машин, как сообщает издание "Ъ".

Уточнения

LG (Lucky-Goldstar) — южнокорейская компания по производству бытовой техники и электроники.



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