Продавцы жилья изобретают новые способы: что стоит за популярностью рассрочки

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно информации, до 50% россиян готовы предоставлять рассрочку при продаже жилья.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

В некоторых городах страны уже более 7% объектов реализуется с использованием этого инструмента, как заявила исполнительный директор федеральной компании "Этажи" Регина Дыдалина.

Она отметила, что собственники недвижимости могут зарабатывать до 25% от стоимости своих объектов, продавая их в рассрочку. Высокая ключевая ставка стимулирует продавцов чаще предлагать рассрочку, особенно среди владельцев инвестиционных квартир, пишут "Известия".

Например, если потенциальный покупатель берет ипотеку на сумму 4 миллиона рублей на 36 месяцев под ставку 28%, ежемесячный платеж составит более 165 тысяч рублей, а переплата по кредиту достигнет почти 2 миллионов рублей. В случае, если продавец предложит рассрочку на ту же сумму и срок по ставке 15%, ежемесячные выплаты уменьшатся до 138,6 тысяч рублей, а переплата составит не более миллиона рублей

Уточнения

Рассро́чка — способ оплаты товаров или услуг, при котором платёж производится не единовременно в полной сумме их стоимости, а по частям.



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