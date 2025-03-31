Смартфоны больше не в тренде? Продажи рухнули на 20%

Продажи смартфонов в России в первом квартале 2025 года упали более чем на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Это стало крупнейшим снижением в истории российского телефонного рынка, исключая форс-мажорный 2022 год, когда поставки прекратились на полтора месяца. Также наблюдается падение продаж других гаджетов, пишут "Известия".
Причинами снижения являются волатильность курса рубля и высокая ключевая ставка Центрального банка, из-за чего гражданам становится выгоднее вкладывать деньги на депозиты, а не тратить их на покупку новых устройств. Главное, по словам экспертов, — это снижение ажиотажного спроса на смартфоны, наблюдаемое в 2023–2024 годах. В первом квартале россияне купили 5,9 миллиона устройств на сумму 150,1 миллиарда рублей, в то время как годом ранее было продано 7,5 миллиона устройств на сумму 186,2 миллиарда рублей.
Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.
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