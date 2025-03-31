Размечтались! Великое заблуждение: Нильсен о планах Трампа по Гренландии

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что США не смогут получить Гренландию, комментируя высказывания Дональда Трампа, который выразил уверенность, что территория в ближайшее время перейдет под контроль Вашингтона.

Фото: commons.wikimedia.org by Ville Miettinen from Helsinki, Finland, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гренландия

Нильсен уточнил, что Гренландия не принадлежит другим странам и что её будущее решается самостоятельно, пишет "Царьград".

Он призвал гренландцев не бояться заявлений Трампа и реагировать на них спокойно и сплоченно. Гренландия до 1953 года была колонией Дании, но сейчас является автономной территорией с возможностями для самоуправления и ведения внутренней политики.

Трамп ранее вновь заявил о территориальной принадлежности Гренландии, утверждая, что американские власти уверены, что остров в будущем станет частью США. Также на космической базе США в Гренландии побывал вице-президент Джей Ди Вэнс, что породило слухи о возможных планах по "осмотру" потенциальных владений.

Уточнения

Коло́ния (от лат. colōnia — «земля» (отданная в аренду)) — зависимая территория, находящаяся под властью иностранного государства (метрополии), без самостоятельной политической и экономической власти, управляемая на основе особого режима.



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