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Олимпийские игры в Лос-Анджелесе под угрозой: почему они могут стать финансовым провалом

Экономика

Летние Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе (США), как отмечают эксперты, обойдутся дороже запланированного бюджета.

Лос-Анджелес
Фото: commons.wikimedia.org by BDS2006 (talk)., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лос-Анджелес

За последние 60 лет ни один город-организатор, как правило, не получал прибыль и не укладывался в бюджет. Примеры того, как расходы превышали ожидания, включают Олимпийские игры 2000 года в Сиднее, которые оказались на 90% выше бюджета, с затратами более 5 миллиардов долларов, и Олимпийские игры 2004 года в Афинах, которые превысили бюджет на 50%, что составило 3 миллиарда долларов. Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро обошлись в 20 миллиардов долларов, оказавшись настолько убыточными, что Олимпийские игры 2012 года в Лондоне были действительно признаны успешными на их фоне.

Майлз Осгуд, профессор Стэнфордского университета, объясняет, что организаторы Игр в Лос-Анджелесе, основываясь на опыте 1984 года, составили бюджетный план, который дает городу финансовое преимущество. Они планируют использовать существующие площадки и сооружения, что позволит сэкономить более 150 миллионов долларов на строительстве новых объектов. Однако прибыль в более чем 200 миллионов долларов, полученная Лос-Анджелесом в 1984 году, была получена в условиях, сильно отличающихся от сегодняшних. В 2028 году будет 36 олимпийских видов спорта, 800 соревнований и 15 000 спортсменов, что увеличивает сопутствующие расходы на безопасность, транспорт и другие аспекты организации.

Кроме того, в Лос-Анджелесе существуют антиолимпийские настроения даже до того, как лесные пожары стали финансовой и инфраструктурной проблемой. Город стал центром кампании "Без Олимпиады", движении, обеспокоенном жилищным кризисом и отсутствием местной демократии в планировании Игр. Эта группа активно выступает против Олимпийских игр 2028 года, особенно в свете недавних лесных пожаров, пишет CNBC.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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