Несмотря на временные ограничения и снижение потребления, доля эквадорских бананов на российском рынке в 2024 году осталась на уровне 98%, заявил в интервью РИА Новости посол Эквадора в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес.
При этом объем поставок снизился на 12% по сравнению с 2023 годом, а стоимость экспорта упала с 757,8 млн долларов до 665,3 млн долларов. Основные причины — рост цен, ослабление рубля и сокращение спроса на бананы в России.
Снижение объемов поставок не связано с уменьшением доли Эквадора на российском рынке. По словам посла, люди стали меньше покупать бананы, что отразилось на общем снижении импорта.
В начале 2024 года Россельхознадзор приостановил сертификацию пяти эквадорских экспортеров бананов из-за выявления мухи-горбатки. Однако после консультаций и усиления контроля за качеством поставок Эквадору удалось восстановить экспорт.
Посол отметил, что в 2025 году поставки могут остаться на уровне 2024 года, но есть надежда на рост.
Эквадо́р (исп. Ecuador), официальное название — Респу́блика Эквадо́р (исп. República del Ecuador [reˈpuβlika ðel ekwaˈðor]), — унитарное государство на северо-западе Южной Америки.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В средней полосе не каждая картошка даст урожай — вот 18 сортов, которые не боятся дождей, болезней и радуют вкусом. Узнайте, кого сажать на грядке!