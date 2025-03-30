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Скандал с эквадорскими бананами: как поставщики восстановили экспорт

1:24
Экономика

Несмотря на временные ограничения и снижение потребления, доля эквадорских бананов на российском рынке в 2024 году осталась на уровне 98%, заявил в интервью РИА Новости посол Эквадора в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес.

Бананы
Фото: commons.wikimedia.org by Steve Hopson is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bananas.jpg
Бананы

При этом объем поставок снизился на 12% по сравнению с 2023 годом, а стоимость экспорта упала с 757,8 млн долларов до 665,3 млн долларов. Основные причины — рост цен, ослабление рубля и сокращение спроса на бананы в России.

Почему поставки бананов сократились?

Снижение объемов поставок не связано с уменьшением доли Эквадора на российском рынке. По словам посла, люди стали меньше покупать бананы, что отразилось на общем снижении импорта.

В начале 2024 года Россельхознадзор приостановил сертификацию пяти эквадорских экспортеров бананов из-за выявления мухи-горбатки. Однако после консультаций и усиления контроля за качеством поставок Эквадору удалось восстановить экспорт.

Посол отметил, что в 2025 году поставки могут остаться на уровне 2024 года, но есть надежда на рост.

Уточнения

Эквадо́р (исп. Ecuador), официальное название — Респу́блика Эквадо́р (исп. República del Ecuador [reˈpuβlika ðel ekwaˈðor]), — унитарное государство на северо-западе Южной Америки.

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Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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