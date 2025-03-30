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Отмените санкции! Иностранный бизнес в России

1:19
Экономика

В январе 2025 года Американская торговая палата в России провела опрос среди руководителей компаний, выявив основные проблемы, с которыми сталкиваются иностранные предприниматели.

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Фото: freepik.com is licensed under Free More info
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Главной трудностью стали западные санкции, на которые указали 41% участников, 25% отметили контрмеры России. Также 10% респондентов упомянули рост инфляции, а 24% выделили другие факторы, включая кадровые и налоговые вопросы.

Несмотря на трудности, 72% опрошенных заявили о стабильности своих операций в стране, 18% сообщили о расширении бизнеса, а 10% столкнулись с необходимостью сокращения или временной приостановки работы. В целом, 40% участников не испытывают проблем, 34% отметили сложности с финансовыми и платежными вопросами, а 24% столкнулись с задержками на границе.

Опрос проводился среди топ-менеджеров компаний, входящих в AmCham Russia, где 56% составляют американские фирмы, 23% — российские, 17% — европейские и азиатские, а 4% компаний сменили иностранную собственность на российскую, пишет РБК.

Уточнения

Би́знес — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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