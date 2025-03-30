Продажи туров в Стамбул падают на 5% еженедельно: почему Азербайджан и Эмираты побеждают в борьбе за туристов

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россияне стали реже выбирать Стамбул для перелетов в третьи страны, сообщила Майя Ломидзе, глава Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Фото: Wikimedia Commons by Jean Housen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стамбул, аэропорт

Это связано с появлением более удобных альтернатив, таких как Баку и Арабские Эмираты, где стыковка занимает всего час-два и обходится дешевле.

Несмотря на протесты в Турции, в АТОР отметили, что количество аннулированных туров в Стамбул отсутствует — те, кто уже купил путевки, не отказываются от них. Однако продажи новых туров снижаются примерно на 5% каждую неделю, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что газовый сектор Европы вступает в критический период: с окончанием отопительного сезона начинается отсчет до заполнения хранилищ, которые после зимы остаются наполовину пустыми. Обычно трейдеры играют ключевую роль в пополнении запасов, так как летом газ дешевле, что позволяет им получать прибыль. Однако в этом году ситуация далека от нормальной.





Уточнения

Альтернати́ва (фр. alternative, от лат. alternatus — другой) — необходимость выбора одной из двух или более исключающих друг друга возможностей; каждая из этих возможностей.





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