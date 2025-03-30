Цена свободы от России: почему газовые запасы ЕС оказались под угрозой

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Газовый сектор Европы вступает в критический период: с окончанием отопительного сезона начинается отсчет до заполнения хранилищ, которые после зимы остаются наполовину пустыми.

Фото: commons.wikimedia.org by Arivumathi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ газ

Обычно трейдеры играют ключевую роль в пополнении запасов, так как летом газ дешевле, что позволяет им получать прибыль. Однако в этом году ситуация далека от нормальной.

Холодная зима после потери поставок газа из России привела к более быстрому истощению запасов.

Ключевым вопросом остается, какую роль будут играть правительства в обеспечении заполнения хранилищ и каковы будут затраты. В ближайшие недели апреля станет ясно, готовы ли трейдеры начинать закачку газа, несмотря на невыгодные цены. Рассел Харди, генеральный директор Vitol Group, отметил, что необходимо найти решение для начала закачки.

Запасы газа в Европе значительно ниже среднего уровня, и если регион встретит зиму с низкими запасами, это может привести к резкому росту цен при сильных морозах. Европейская комиссия требует заполнения хранилищ на 90% к 1 ноября, но неопределенность в отношении сроков и правил вызывает колебания цен и затрудняет планирование трейдеров.

Цены на газ сейчас на 50% выше, чем год назад, и ожидается, что они останутся высокими, передает Bloomberg.

Уточнения

Тре́йдер (от англ. trader «торговец») — торговец, действующий по собственной инициативе и стремящийся извлечь прибыль непосредственно из процесса торговли.



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