Норвегия отбирает мойву у россиян? Загадка нулевой квоты

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев отметил, что Норвегия "отъедает" мойву у россиян.

Фото: commons.wikimedia.org by Erwan Hesry erwanhesry, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мойва

Норвегия добывает значительное количество мойвы, которую используют для производства муки и корма для лососей. В то время как для России мойва является продуктом питания, страна сейчас имеет нулевую квоту на ее добычу.

Зверев выразил беспокойство по поводу ситуации с мойвой, напомнив, что в прошлом году квота составляла 78,2 тысячи тонн, из которых было добыто 51,7 тысячи. В этом году же квота для России нулевая, в то время как у Норвегии она есть. Он считает, что было бы разумно установить для России ежегодную квоту хотя бы в 30-35 тысяч тонн, чтобы избежать резких колебаний цен на мойву у трейдеров. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточнения

Мойва или уёк (лат. Mallotus villosus) — морская лучепёрая рыба семейства корюшковых (Osmeridae).





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