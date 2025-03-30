Перезагрузка не за горами! Инвесторы ДНР готовят неожиданный ход в угольной отрасли

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Инвесторы угледобывающих предприятий Донецкой Народной Республики планируют вложить более 2,3 млрд рублей в основной капитал в 2025 году, как сообщил врио председателя правительства республики Андрей Чертков.

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Он отметил, что в 2024 году инвестиции в основной капитал угольной отрасли уже превысили 1 млрд рублей. Инвесторы провели капитальный ремонт горно-шахтного оборудования, включая очистные комбайны и механизированную крепь, а также закупили необходимые материалы и взяли в лизинг грузовики и погрузчики для транспортировки работников.

Передача угольных шахт в аренду инвесторам началась в апреле 2024 года. Так, ООО "Импэкс-дон" арендовало шахты "Комсомолец Донбасса", "Прогресс", "Заря" и шахту им. Л. И. Лутугина. В июне "Гок энергококс" арендовал "Шахтоуправление "Волынское", а в июле ООО "Специалист" взяло в аренду шахту "Шахтерская-Глубокая" и ЦОФ "Шахтерская", сообщает ТАСС.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).



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