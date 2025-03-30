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Кредитная история — ваш финансовый паспорт! Как написать её с нуля и попасть в топ заёмщиков

1:33
Экономика

По словам Индиры Карлыбаевой, главы блока по работе с физическими лицами первого кредитного бюро, каждый банк имеет свою уникальную скоринговую модель, которая формируется по принципам кредитного рейтинга.

Женщина подписывает договор
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина подписывает договор

Эти модели не разглашаются, и в них учитываются требования к заемщикам без кредитной истории. Обычно для таких заемщиков банки устанавливают ограничения, например, на сумму займа, требуют дополнительное подтверждение дохода или привлечение гаранта или залога.

Если вы не собираетесь брать кредиты, ипотеку или рассрочку, отсутствие кредитной истории не критично. Но если в будущем планируете взять большой заем, стоит заранее начать формировать свою кредитную историю. Например, можно оформить кредитную карту для мелких покупок и вовремя погашать долг или взять небольшой потребительский кредит, например, на бытовую технику, и также выплачивать его без просрочек. Главное — не забывайте вовремя оплачивать свои кредиты.

Кредитный рейтинг формируется на основе кредитной истории и персональных данных заемщика, и в этой модели не учитываются депозиты или другие поступления. Однако наличие депозита в банке может дать небольшой плюс при оценке платежеспособности, а регулярные поступления на счет могут быть учтены как общий доход заемщика. В Казахстане кредитный рейтинг играет важную роль в получении кредитов, ипотеки и рассрочки, пишет tengrinews.

Уточнения

Кредитный скоринг (от англ. score «оценка»; в т.ч. гл.) — система оценки кредитоспособности (кредитных рисков) лица, основанная на численных статистических методах.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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