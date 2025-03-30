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Миллиарды под землёй? Почему эксперты сомневаются в золотом запасе Китая

1:59
Экономика

Китайские геологи сделали громкое заявление о рекордных запасах золота в 1000 тонн, обнаруженных на северо-востоке страны.

Буровые работы на золодобывающей шахте
Фото: panoramio.com by Шабанов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Буровые работы на золодобывающей шахте

Эта информация была опубликована в The Independent, и, по данным на конец прошлого года, стоимость месторождений оценивалась в 83 миллиарда долларов.

Эксперты считают, что такие результаты исследований полезных ископаемых и технологий могут значительно повлиять на экономику страны и поддержать электронную промышленность, обеспечивая её ценным сырьем. Китай является одним из крупнейших производителей золота в мире, и в 2024 году уже добыто почти 380 тонн.

Новое месторождение находится в провинции Ляонин, однако некоторые эксперты скептически относятся к размерам и качеству запасов, заявленным горнодобывающим ведомством. Местные расчеты основаны на ориентации месторождения, длиной 2,5 км и глубиной около 1,6 км.

Независимые геологи, включая сотрудников Всемирного совета по золоту, проводят проверки, и, по их словам, может пройти несколько лет, прежде чем начнется добыча.

Между тем канадская компания EMX Royalty, в партнерстве с Zijin Mining, сообщила о новом медно-золотом месторождении в Сербии. Это месторождение содержит 2,81 миллиона тонн меди с содержанием 1,87% и 92 тысячи тонн золота с содержанием 0,61 г на тонну, что также открывает возможности для дальнейших геологических исследований и расширения ресурсной базы. Zijin Mining активно инвестирует в добычу цветных металлов в Европе, что делает проект стратегически важным для компании, пишет blitz и 24.hu.

Уточнения

Месторожде́ние полезных ископаемых — природное скопление (местоскопление, местонахождение) минерального вещества (полезного ископаемого) на поверхности или в недрах Земли.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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