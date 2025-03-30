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Тайная сделка? Канадская компания обходит законы ради аккумуляторов будущего

1:27
Экономика

Неожиданное заявление от канадской компании Metals о начале глубоководной добычи полезных ископаемых в международных водах всколыхнуло сотрудников малоизвестного агентства ООН на Ямайке, которое более 30 лет занимается защитой глубоководных акваторий.

Государственный флаг Канады
Фото: commons.wikimedia.org by Дитмар Рабих, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Государственный флаг Канады

Компания запросила у правительства США разрешение на добычу. Юрист Дункан Карри предупредил, что если США дадут разрешение, это будет серьезным нарушением международного права.

Metals ведет добычу кобальта и никеля, которые используются в аккумуляторах для электромобилей.

Заявление появилось накануне заседания Совета Международного органа по морскому дну, что вызвало недовольство активистов, таких как Луиза Кэссон из Greenpeace, которые указывают на неясность планов компании. Карри назвал действия Metals "шантажом международного сообщества".

Компания утверждает, что может действовать без согласования с международной организацией, так как не является её членом. Тем не менее, они ведут переговоры с американскими властями и уже запрашивали консультации с Национальным управлением океанических и атмосферных исследований для получения лицензии.

В NOAA отметили, что процесс лицензирования требует тщательной оценки воздействия на окружающую среду и общественного обсуждения, передает apnews.

Уточнения

Яма́йка — островное государство, расположено в Карибском море, к югу от Кубы, к западу от Гаити.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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