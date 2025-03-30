Финансовый щит: золото защитит даже при крахе мировой системы

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

28 марта золото снова установило исторический максимум, подскочив в цене выше $3100 за унцию.

Фото: commons.wikimedia.org by BENAISSAAMINE, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Золото

Когда всё нестабильно, инвесторы обращаются к золоту, чтобы защитить свои активы. Драгметалл считается "тихой гаванью" в трудные времена.

Если инфляция растет, стоимость бумажных денег падает, и золото становится более привлекательным, так как сохраняет свою ценность.

В периоды экономического спада инвесторы выбирают золото вместо обесценивающихся валют, что увеличивает спрос на него.

Конфликты и напряженность, будь то в Европе или на Ближнем Востоке, делают золото более привлекательным как стабильный актив.

Центральные банки по всему миру активно покупают золото, что также поднимает спрос и, соответственно, цены, пишет dailymail.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег.



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