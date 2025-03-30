Трамп нашёл ключ к Азии: Аляска запустит газовый мегапроект

Американский штат Аляска планирует транспортировать природный газ через 1300-километровый трубопровод стоимостью 44 миллиарда долларов.
Газ будут сжижать и поставлять в Восточную Азию, начиная с 2030 года.
Строительство трубопровода для СПГ запустят в 2026 году, а подача газа стартует в 2028. Завод по подготовке и экспорту газа планируют завершить к 2030 году.
Дональд Трамп, который подталкивает союзников к покупке американской энергии и угрожает пошлинами, в феврале попросил премьер-министра Японии поддержать этот план. Он заявил, что Япония и Южная Корея хотят стать партнерами в этом проекте, который может принести триллионы долларов в экономику США.
Однако японские энергетические компании, включая Inpex, крупнейшую в стране по разведке нефти и газа, всё еще не уверены в целесообразности проекта, сообщает The Japan Times.
Аля́ска — крупнейший по территории штат США; расположен на северо-западе Северной Америки.
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