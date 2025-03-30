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Трамп нашёл ключ к Азии: Аляска запустит газовый мегапроект

1:05
Экономика

Американский штат Аляска планирует транспортировать природный газ через 1300-километровый трубопровод стоимостью 44 миллиарда долларов.

Газопровод
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газопровод

Газ будут сжижать и поставлять в Восточную Азию, начиная с 2030 года.

Строительство трубопровода для СПГ запустят в 2026 году, а подача газа стартует в 2028. Завод по подготовке и экспорту газа планируют завершить к 2030 году.

Дональд Трамп, который подталкивает союзников к покупке американской энергии и угрожает пошлинами, в феврале попросил премьер-министра Японии поддержать этот план. Он заявил, что Япония и Южная Корея хотят стать партнерами в этом проекте, который может принести триллионы долларов в экономику США.

Однако японские энергетические компании, включая Inpex, крупнейшую в стране по разведке нефти и газа, всё еще не уверены в целесообразности проекта, сообщает The Japan Times.

Уточнения

Аля́ска — крупнейший по территории штат США; расположен на северо-западе Северной Америки.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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