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Российские пенсионеры получат двойной сюрприз в преддверии майских праздников

0:52
Экономика

В преддверии майских праздников российские пенсионеры получат двойные выплаты, сообщает Life.

Рубли
Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
Рубли

Пенсии будут перечислены в конце апреля, и многие пенсионеры получат сразу два платежа. На эти цели правительство выделило более 23,3 миллиардов рублей.

Как уточняется, инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны получат по 80 000 рублей, такую же сумму получат бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и других мест принудительного содержания, а также вдовы военнослужащих, погибших в период войн с Финляндией, Японией и Великой Отечественной войной.

Кроме того, выплаты получат граждане России, проживающие за рубежом, в том числе в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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