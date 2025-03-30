Дачникам на заметку: как жарить шашлыки и не получить штраф

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские дачники должны помнить, что нарушение противопожарных норм при установке мангала и приготовлении шашлыков может привести к штрафам.

Фото: commons.wikimedia.org by Reda Kerbouche, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Шашлык

Как в интервью ТАСС сообщил председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, мангалы и жаровни нужно устанавливать на расстоянии минимум 5 метров от дома или других строений.

При этом на даче обязательно должны быть средства для тушения огня, такие как огнетушитель, бочка с водой или ёмкость с песком.

Перед розжигом необходимо очистить участок в радиусе двух метров от мангала от горючих материалов, особенно сухой листвы и травы.

Важно помнить, что разводить огонь нельзя при сильном ветре. Кроме того, жарить шашлыки запрещено на дачах с торфяной почвой или вблизи хвойных деревьев, заключил депутат.

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя.



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