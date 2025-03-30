ЧП в японском сетевом гиганте: почему акции Zensho рухнули сразу после закрытия точек Sukiya

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Японская сеть быстрого питания Sukiya собирается закрыть почти все свои около 2000 магазинов на четыре дня.

Фото: commons.wikimedia.org by Journalistgm, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шеф-повар в ресторане в процессе приготовления блюда

Sukiya, крупнейшая сеть ресторанов с говяжьей лапшой в Японии, уже принесла извинения за инцидент, произошедший в январе, когда в супе мисо нашли крысу. После этого акции материнской компании Zensho упали на 7%.

В пятницу произошел еще один случай, когда в магазине в пригороде Токио продали продукт с насекомым. Вот из-за этого и решили закрыть все рестораны, кроме некоторых в торговых центрах, с 31 марта по 4 апреля, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы. Компания заявила, что очень серьезно относится к инциденту и приносит извинения своим клиентам, сообщает Reuters.

Уточнения

Инцидент (лат. incidentis — «случающийся») — случай, недоразумение, происшествие (обычно неприятное), столкновение.





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