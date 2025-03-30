Цены на красную икру рухнут в 2025 году: эксперт раскрыл причину

В 2025 году объёмы вылова лосося должны превысить показатели 2024 года, что приведет к снижению цен на продукцию, в том числе икру. Об этом сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, передаёт НСН.
Зверев отметил, что 2024 год стал годом худшей лососевой путиной за последние 20 лет, что вызвало резкий рост цен на икру в октябре-ноябре.
Однако даже несмотря на это, к декабрю цены начали снижаться. В будущем, при условии отсутствия спекуляций на рынке, стоимость красной икры должна продолжить падать.
Согласно данным "Чек Индекс", траты россиян на икру в ноябре выросли на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Это связано с сокращением улова рыбы на Дальнем Востоке и деятельностью браконьеров, что также повлияло на повышение цен.
Кра́сная икра́ — икра лососёвых видов рыб, таких как тихоокеанские лососи (горбуша, кета, нерка, кижуч), атлантический лосось (сёмга), форель и её различные формы (палья и проч.), кумжа (в том числе каспийский лосось), таймень, и других.
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