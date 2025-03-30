Цены на красную икру рухнут в 2025 году: эксперт раскрыл причину

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2025 году объёмы вылова лосося должны превысить показатели 2024 года, что приведет к снижению цен на продукцию, в том числе икру. Об этом сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, передаёт НСН.

Фото: commons.wikimedia.org by TypeZero, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Красная икра

Зверев отметил, что 2024 год стал годом худшей лососевой путиной за последние 20 лет, что вызвало резкий рост цен на икру в октябре-ноябре.

Однако даже несмотря на это, к декабрю цены начали снижаться. В будущем, при условии отсутствия спекуляций на рынке, стоимость красной икры должна продолжить падать.

Согласно данным "Чек Индекс", траты россиян на икру в ноябре выросли на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Это связано с сокращением улова рыбы на Дальнем Востоке и деятельностью браконьеров, что также повлияло на повышение цен.

Уточнения

Кра́сная икра́ — икра лососёвых видов рыб, таких как тихоокеанские лососи (горбуша, кета, нерка, кижуч), атлантический лосось (сёмга), форель и её различные формы (палья и проч.), кумжа (в том числе каспийский лосось), таймень, и других.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.