Секреты яблок апорт: что стоит за возвратом легендарного сорта в Казахстане

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ученые из Национального аграрного научно-образовательного центра (НАНОЦ) в 2025 году начнут проект по возрождению яблонь сорта "апорт".

Фото: Own work by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Яблоня, яблоки

В этом году планируют закладку новых садов в Алма-Атинской области. Проект рассчитан на 2025-2028 годы и предполагает выращивание 25 тысяч саженцев на площади 110 гектаров.

Финансирование уже выделено — 162,8 миллиона тенге (примерно 327 тысяч долларов) от государственного фонда "Астана-20". Работы возглавляет Казахский научно-исследовательский институт плодоовощеводства.

Первый урожай ожидают через восемь лет, и, по прогнозам, урожайность может составить до 100 кг с взрослого дерева. Яблоки "апорт" славятся не только вкусом, но и хорошей транспортабельностью — при правильном хранении они могут сохраняться до июня.

Этот сорт требует особых условий для роста, так как предпочитает высоты от 850 до 1250 метров над уровнем моря. Раньше "апорт" славился в пригородах Алма-Аты, пишет "Интерфакс".

Уточнения

Алма́-Ата́ Алматы́ (каз. ; в 1867—1921 годах — Ве́рный) — город республиканского значения в Казахстане, бывшая столица Республики Казахстан (до 1997 года), Казахской ССР (в составе СССР; до 1991 года), Казакской АССР (в составе РСФСР; до 1936 года), бывший административный центр Алматинской области (до 2001 года).





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