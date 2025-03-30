Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости сообщил, что Венгрия планирует получить от России 4,5-5 миллионов тонн нефти в 2025 году.
По словам министра, такие объёмы нефти будут доставлены в страну в следующем году.
Сийярто также упомянул, что сначала венгры восприняли призыв Евросоюза запастись едой на 72 часа как шутку, но затем пришли к выводу, что Брюссель готовится к возможной войне.
Он добавил, что в настоящий момент ЕС не находится под угрозой, в том числе со стороны России.
Нефть (из тур. neft, от перс. نفت, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.
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