Миллионы тонн нефти: Венгрия и Россия готовят новую сделку

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости сообщил, что Венгрия планирует получить от России 4,5-5 миллионов тонн нефти в 2025 году.

Фото: navy.mil by Эндрю М. Мейерсом (ВМС США), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Нефтяной танкер AbQaiq на терминале Мина-аль Бакр

По словам министра, такие объёмы нефти будут доставлены в страну в следующем году.

Сийярто также упомянул, что сначала венгры восприняли призыв Евросоюза запастись едой на 72 часа как шутку, но затем пришли к выводу, что Брюссель готовится к возможной войне.

Он добавил, что в настоящий момент ЕС не находится под угрозой, в том числе со стороны России.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.



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