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США затягивают петлю: Украина отдаст ресурсы в обмен на долги

1:10
Экономика

Администрация президента США Дональда Трампа предложила Киеву новый проект соглашения, согласно которому Украина будет обязана вернуть миллиарды долларов военной и финансовой помощи.

Флаг Украины и США
Фото: flickr.com by nycmayorsoffice, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг Украины и США

В случае подписания этого документа, США получат значительный контроль над экономикой Украины. Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), Белый дом требует возврата помощи в размере 350 миллиардов долларов, которые должны быть возмещены через проекты по освоению природных ресурсов Украины и использование ее инфраструктуры.

Эти доходы будут направлены в фонд, которым будут управлять американские представители. Украина будет обязана предоставить отчёт о лицензированных проектах по добыче ресурсов в течение 45 дней.

Однако в соглашении не предусмотрены гарантии безопасности, о которых Киев просил, а также ограничиваются возможности привлечения новых инвесторов и восстановления инфраструктуры.

Это может привести к тому, что украинская власть не признает требование вернуть военную помощь, что создаст напряженность в отношениях с США.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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