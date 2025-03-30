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229,2 млрд на будущее: как Индия меняет индустрию электронных компонентов

1:09
Экономика

Кабинет министров Индии решил выделить 229,2 миллиарда рупий (это примерно 2,7 миллиарда долларов) на развитие производства электронных компонентов.

Симпозиум по инновациям и исследованиям Cisco и Ecole Polytechnique
Фото: Flickr by Ecole polytechnique, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Симпозиум по инновациям и исследованиям Cisco и Ecole Polytechnique

Это включает детали для дисплеев, камер, корпусах телефонов и ноутбуков, а также печатные платы.

План, как заявил министр технологий Ашвини Вайшнау, будет действовать шесть лет. Это должно помочь многим отраслям, включая электронику, телекоммуникации, медицину, потребительскую электронику, автомобили и энергетику. Кстати, подобная программа для смартфонов уже дала толчок таким гигантам, как Apple и Samsung, увеличив их производство и экспорт мобильных телефонов из Индии, пишет "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в 2025 году объемы вылова лосося в России превысят показатели прошлого года, а цены на икру продолжат снижаться при отсутствии спекуляций, заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий (ВАРПЭ) Герман Зверев

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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