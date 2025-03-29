Миллиарды на инвестиции: как изменится Югра в ближайшие годы

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре реализуются четыре крупных инвестиционных проекта, которые создадут 305 новых рабочих мест. Об этом РИА Новости сообщил губернатор региона Руслан Кухарук.

Фото: commons.wikimedia.org by DanilaVladimirov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Первая электростанция Ханты-Мансийск 2

Какие проекты запустят в Югре?

Общий объем инвестиций в проекты превысит 3,3 миллиарда рублей. Самый масштабный из них — нефтесервисное предприятие, которое будет работать в Белоярском районе и сотрудничать с нефтяными компаниями.

"Мы уже находимся в стадии разработки проекта. Он направлен на удовлетворение потребностей нефтяных компаний, ведущих добычу нефти в этом районе", — отметил Кухарук.

Кроме того, уже реализован небольшой проект в Игриме - пекарня, создавшая 18 рабочих мест.

Льготная ипотека и развитие Арктики

Губернатор подчеркнул, что власти региона активно развивают механизм "арктической ипотеки". Она позволяет жителям приобретать жилье под 2% годовых.

"Мы рассчитываем, что с каждым годом все больше людей смогут улучшить свои жилищные условия благодаря этой льготной программе", — заявил Кухарук.

Развитие инвестиционных проектов и поддержка населения через льготное кредитование помогут региону укрепить экономику и создать комфортные условия для жизни и работы.

Уточнения

Ха́нты-Манси́йский автоно́мный о́круг — Югра́ (ХМАО — Югра) (хант. Хӑнты-Мансийской автономной округ — Югра) — субъект Российской Федерации. Территориально является частью Тюменской области.





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