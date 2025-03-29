Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Модный суперфуд из детства: как квашеная капуста стала хитом
Как провести идеальный день в Чикаго: маршрут для настоящих гурманов и шопоголиков
5 причин выбрать складной настенный стол — варианты для современных интерьеров
Самоубийство леммингов — выдумка: что произошло на самом деле
Больше никакого жирного блеска – простые лайфхаки для матовой кожи, о которых вы не знали
Природа бунтует? Что стало причиной разрушительного землетрясения в Мьянме и Таиланде
Золотые яйца без химии — два ингредиента, и пасха станет волшебной
Садальский показал, как избавляться от морщин с помощью пылесоса
Почему в СССР любили котлеты по-киевски?

США и Катар против России: кто победит в газовой войне

Экономика

В конце марта Евросоюз ввел полный запрет на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) через свои морские порты, а также отказался от оказания финансовых и брокерских услуг для российских поставщиков. Однако Брюссель оставил лазейку — если транзитные грузы будут использоваться в интересах энергобезопасности Европы, санкции могут быть обойдены.

Газопровод
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газопровод

Этот шаг ЕС направлен на ограничение возможностей России по экспорту газа в Азию, но эксперты считают, что Москва справится с новыми вызовами, переориентировав поставки на восток.

Как санкции повлияют на рынок СПГ?

Спрос на сжиженный газ в мире растет: в 2024 году он достиг 407 млн тонн, а к 2040 году, по прогнозам, вырастет на 50%. Несмотря на санкционное давление, Россия планирует увеличить производство СПГ до 100 млн тонн в год, заняв до 20% мирового рынка.

Проблема ЕС в том, что Европа сама нуждается в российском газе, особенно в зимний период. В результате запрет на перевалку СПГ может привести к тому, что европейским странам придется искать обходные пути или даже покупать тот же российский газ через третьи страны, но уже дороже.

Кто выиграет от санкций?

На мировом рынке СПГ идет жесткая конкуренция. Основными игроками остаются США, Катар и Австралия.

  • США уже заняли лидирующую позицию, увеличив экспорт до 123,5 млрд кубометров в 2024 году.

  • Катар активно расширяет поставки, подписывая долгосрочные контракты, в том числе с Индией.

  • Австралия остается ключевым поставщиком для Китая.

Россия делает ставку на Китай и Индию, где спрос на газ продолжает расти. Китай нарастил закупки на 10% в 2024 году, а Индия планирует удвоить долю газа в своем энергобалансе к 2030 году.

Что дальше?

Запрет ЕС — это не конец для российского СПГ, а стимул для переориентации поставок. Однако России придется ускорить строительство новых терминалов и развивать собственные логистические цепочки, чтобы минимизировать зависимость от европейской инфраструктуры.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -163 °C для удобства хранения или транспортировки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кабачки гибнут в тишине: чего не замечают под пышной листвой даже опытные дачники
Садоводство, цветоводство
Кабачки гибнут в тишине: чего не замечают под пышной листвой даже опытные дачники Аудио 
Как варить брокколи, чтобы она хрустела и сохраняла яркий цвет
Еда и рецепты
Как варить брокколи, чтобы она хрустела и сохраняла яркий цвет Аудио 
Скрутка пробега без приборов: как вычислить обман за 2 минуты
Авто
Скрутка пробега без приборов: как вычислить обман за 2 минуты Аудио 
Популярное
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном

Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.

Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
Этот рецепт моркови знают не все — а зря, она получается идеальной
Этот рецепт моркови знают не все — а зря, она получается идеальной
Змеи обходят стороной: как пара кустов может спасти лето на даче
Лучшие духи для весны, которые сводят с ума окружающих
Ева Власова: свои концерты заканчиваю на оптимистической ноте Дмитрий Плотников Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев
Ночь наступит в обед: где в России можно увидеть солнечное затмение 29 марта
Китай показал, каким будет двигатель будущего — и это не электричество
Нефть и газ на проводе: Венгрия откроет новую страницу
Нефть и газ на проводе: Венгрия откроет новую страницу
Последние материалы
Модный суперфуд из детства: как квашеная капуста стала хитом
Как провести идеальный день в Чикаго: маршрут для настоящих гурманов и шопоголиков
5 причин выбрать складной настенный стол — варианты для современных интерьеров
Самоубийство леммингов — выдумка: что произошло на самом деле
Больше никакого жирного блеска – простые лайфхаки для матовой кожи, о которых вы не знали
Природа бунтует? Что стало причиной разрушительного землетрясения в Мьянме и Таиланде
Золотые яйца без химии — два ингредиента, и пасха станет волшебной
Садальский показал, как избавляться от морщин с помощью пылесоса
29 марта: Транссибирская железнодорожная магистраль, арктический полет и Лаврентий Берия
Почему в СССР любили котлеты по-киевски?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.