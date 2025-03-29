США и Катар против России: кто победит в газовой войне

В конце марта Евросоюз ввел полный запрет на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) через свои морские порты, а также отказался от оказания финансовых и брокерских услуг для российских поставщиков. Однако Брюссель оставил лазейку — если транзитные грузы будут использоваться в интересах энергобезопасности Европы, санкции могут быть обойдены.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газопровод

Этот шаг ЕС направлен на ограничение возможностей России по экспорту газа в Азию, но эксперты считают, что Москва справится с новыми вызовами, переориентировав поставки на восток.

Как санкции повлияют на рынок СПГ?

Спрос на сжиженный газ в мире растет: в 2024 году он достиг 407 млн тонн, а к 2040 году, по прогнозам, вырастет на 50%. Несмотря на санкционное давление, Россия планирует увеличить производство СПГ до 100 млн тонн в год, заняв до 20% мирового рынка.

Проблема ЕС в том, что Европа сама нуждается в российском газе, особенно в зимний период. В результате запрет на перевалку СПГ может привести к тому, что европейским странам придется искать обходные пути или даже покупать тот же российский газ через третьи страны, но уже дороже.

Кто выиграет от санкций?

На мировом рынке СПГ идет жесткая конкуренция. Основными игроками остаются США, Катар и Австралия.

США уже заняли лидирующую позицию, увеличив экспорт до 123,5 млрд кубометров в 2024 году.

Катар активно расширяет поставки, подписывая долгосрочные контракты, в том числе с Индией.

Австралия остается ключевым поставщиком для Китая.

Россия делает ставку на Китай и Индию, где спрос на газ продолжает расти. Китай нарастил закупки на 10% в 2024 году, а Индия планирует удвоить долю газа в своем энергобалансе к 2030 году.

Что дальше?

Запрет ЕС — это не конец для российского СПГ, а стимул для переориентации поставок. Однако России придется ускорить строительство новых терминалов и развивать собственные логистические цепочки, чтобы минимизировать зависимость от европейской инфраструктуры.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -163 °C для удобства хранения или транспортировки.



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