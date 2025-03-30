Надёжные фирмы! Компании из России почти полностью погасили долговые обязательства перед Финляндией

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские компании почти полностью погасили свои долги перед Финляндией, несмотря на введенные санкции.

Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Финляндии

Финская государственная финансовая организация Finnvera сообщила, что кредитные обязательства российских фирм, которые на начало 2022 года составляли около 1 миллиарда евро, к концу прошлого года уменьшились до 64 миллионов евро.

Долги были погашены, несмотря на закрытые каналы платежей из-за санкций. Глава отдела по работе с корпоративными клиентами Finnvera Юсси Хаарасилта выразил удовлетворение таким поворотом событий. Он не стал комментировать причины сложившейся ситуации, но отметил, что компании, работающие на международных рынках, стараются соблюдать соглашения для поддержания своей репутации.

В октябре прошлого года финские власти арестовали 45 объектов российской недвижимости на сумму 36,5 миллиона евро, включая загородные дома и квартиры сотрудников российской дипмиссии. Президент Финляндии Александр Стубб отказался рассматривать масштабную конфискацию активов России как политический вопрос, указав на исполнение судебного решения.

Между тем финские бизнесмены уже обращаются к властям с просьбой восстановить экспорт в РФ, высказывая мнения о том, что Финляндия должна готовиться к возобновлению торговли с Россией, передает Фонтанка.ру со ссылкой на Yle.

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