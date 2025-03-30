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Малоэтажка в России: что препятствует развитию этой сферы строительства

2:25
Экономика

Российские власти планируют переключить интерес граждан с квартир на частные дома. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе брифинга 28 марта отметил необходимость наращивания малоэтажного строительства.

Каркасный дом
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Каркасный дом

По словам экспертов URA. RU, отсутствие подходящих земельных участков становится препятствием для развития этой сферы и снижает её доступность для россиян.

Хуснуллин подчеркнул, что предоставление земельных участков является ключевым шагом, который должны предпринять губернаторы и местные руководители. Он отметил, что в стране достаточно земли и необходимо активизировать работу в этом направлении. Вице-премьер заявил, что на встречах с губернаторами обсуждается порой необходимость максимального создания предложения на рынке индивидуальных жилых участков.

Он также отметил, что для создания рыночного интереса к таким участкам необходимо обеспечить их инженерными сетями — газом и электричеством, а также качественными дорогами. Если в регионах будут условия для быстрого и недорогого подключения к электричеству и газу, индивидуальное жилищное строительство будет развиваться динамично. В 2022 году в России было введено 62 миллиона квадратных метров малоэтажной застройки, что стало рекордом за всю историю.

Кроме того, Хуснуллин упомянул о новой задаче для строительной и дорожной отраслей в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни", который нацелен на гармоничное экономическое и транспортное развитие территорий. Цель заключается в том, чтобы улучшить качество жизни в населенных пунктах на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году.

Президент Федерации ИЖС Рамиль Усманов также отметил, что отсутствие ликвидных земель с хорошей транспортной доступностью, а также наличие школ и детских садов является главной проблемой для развития малоэтажного строительства. В большинстве регионов почти вся земля уже приватизирована, что создает дефицит и препятствует началу проектов застройки. Малоэтажное строительство, по его словам, может значительно улучшить экономическую ситуацию.

Уточнения

Бри́финг (от англ. brief «краткий») или инструкта́ж — краткое мероприятие, в ходе которого организатор доводит до присутствующих некую информацию.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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