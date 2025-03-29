Популярные сервисы ИИ теперь доступны по подписке в российском магазине приложений — цены выше официальных

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

В российском магазине приложений RuStore появилась возможность оплачивать подписки на популярные сервисы искусственного интеллекта, такие как ChatGPT и Midjourney.

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина в синей рубашке за столом печатает на ноутбуке

Ваучеры с кодами активации можно приобрести в разделе "Киоск".

Однако стоит отметить, что цены на подписки в RuStore значительно выше официальных. Так, стандартная подписка на ChatGPT стоит $20 (примерно 1700 рублей), а в RuStore за нее придется заплатить почти 2900 рублей. Pro-версия, которая на официальном сайте стоит $200 (около 17 000 рублей), через российскую платформу будет стоить 26 400 рублей. Аналогичная ситуация наблюдается и с Midjourney: подписка Basic стоит 1500 рублей вместо $10, Standart — 4100 рублей вместо $30, а Pro — 8000 рублей вместо $60, передает 3dnews.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.



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