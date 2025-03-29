Туристы выбирают местную кухню: средний чек в кафе и ресторанах России

1:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россияне все больше интересуются локальной кухней и региональной экзотикой.

Фото: unsplash by Джей Веннингтон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блюдо в ресторане

В 2024 году наибольший рост посещений ресторанов и кафе за одну поездку был зафиксирован в Якутии (+99,8%), Сахалинской области (+87,7%), Приморском крае (+79,3%), Краснодарском крае (+58,8%) и Калининградской области (+56,6%).

Обычно россияне посещают заведения общепита 2-3 раза за поездку, а средний чек в кафе и ресторанах в 2024 году составил 1421 рубль. В малых городах он вырос на 12% за год. Крупные города по-прежнему лидируют по числу походов в рестораны: туристы там заходят в заведения общепита на 13% чаще, чем в небольших населенных пунктах.

Исследование проводилось на основе данных СберАналитики за 2023 и 2024 годы по всей России с использованием аналитической панели "Туризм". Оно основывается на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 109 миллионов покупателей и 6 миллионов юридических лиц, а также данных из более чем 70 внутренних и внешних источников. Это позволяет детально анализировать различные рынки с учетом их отраслевой и региональной специфики, передает sakh.online.

Уточнения

Рестора́н (от лат. restauro «восстановить, крепить») — предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные.



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