Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рассрочка против скидок: что выгоднее для покупателя нового автомобиля
Кошки и вода: злейшие враги или просто неудачный опыт
Домашние дела, от которых уходит вес: вот как это работает
Цветут как безумные: как правильно ухаживать за пионами, чтобы они радовали весь сезон
Удивительное открытие: как крошечные лемуры замедляют старение во время сна
Хочется уюта? Добавьте в интерьер одно растение — и всё меняется
ТОП-5 советских военных технологий, которые удивили НАТО
Почему стоит использовать воду после варки макарон для ваших растений?
Лолита раскрыла секрет: эти сериалы заменят россиянам афродизиаки

Туристы выбирают местную кухню: средний чек в кафе и ресторанах России

1:37
Экономика

Россияне все больше интересуются локальной кухней и региональной экзотикой.

Блюдо в ресторане
Фото: unsplash by Джей Веннингтон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блюдо в ресторане

В 2024 году наибольший рост посещений ресторанов и кафе за одну поездку был зафиксирован в Якутии (+99,8%), Сахалинской области (+87,7%), Приморском крае (+79,3%), Краснодарском крае (+58,8%) и Калининградской области (+56,6%).

Обычно россияне посещают заведения общепита 2-3 раза за поездку, а средний чек в кафе и ресторанах в 2024 году составил 1421 рубль. В малых городах он вырос на 12% за год. Крупные города по-прежнему лидируют по числу походов в рестораны: туристы там заходят в заведения общепита на 13% чаще, чем в небольших населенных пунктах.

Исследование проводилось на основе данных СберАналитики за 2023 и 2024 годы по всей России с использованием аналитической панели "Туризм". Оно основывается на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 109 миллионов покупателей и 6 миллионов юридических лиц, а также данных из более чем 70 внутренних и внешних источников. Это позволяет детально анализировать различные рынки с учетом их отраслевой и региональной специфики, передает sakh.online.

Уточнения

Рестора́н (от лат. restauro «восстановить, крепить») — предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Охлобыстин об освобождении Михаила Ефремова: на свободе принесёт больше пользы
Шоу-бизнес
Охлобыстин об освобождении Михаила Ефремова: на свободе принесёт больше пользы
Разбуди метаболизм и похудей благодаря этим 7 простым советам
Новости спорта
Разбуди метаболизм и похудей благодаря этим 7 простым советам Аудио 
Змеи обходят стороной: как пара кустов может спасти лето на даче
Садоводство, цветоводство
Змеи обходят стороной: как пара кустов может спасти лето на даче
Популярное
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.

АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
Увлажняющие кремы важны, но не так, как он: этот продукт — ключ к молодости кожи
Забудьте об откачке дачного туалета: одно средство — и яма чистится сама
Ева Власова: свои концерты заканчиваю на оптимистической ноте Дмитрий Плотников Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев
Кошка спит с вами? Вот что это говорит о вашем здоровье
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
Последние материалы
Цветут как безумные: как правильно ухаживать за пионами, чтобы они радовали весь сезон
Удивительное открытие: как крошечные лемуры замедляют старение во время сна
Хочется уюта? Добавьте в интерьер одно растение — и всё меняется
ТОП-5 советских военных технологий, которые удивили НАТО
Почему стоит использовать воду после варки макарон для ваших растений?
Лолита раскрыла секрет: эти сериалы заменят россиянам афродизиаки
Новая надежда для миллионов: учёные нашли способ повлиять на развитие болезни Паркинсона
Время спорта на улице: вот как грамотно начать беговой сезон
Не жертвуйте комфортом: 2 вида самых удобных каблуков для долгих весенних вечеров
Французский Йеллоустоун: это место поражает воображение не хуже Гранд-Каньона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.