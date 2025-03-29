Кризис угольной отрасли: как поддержат предприятия

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Минэнерго России предупредило, что из-за падения экспортных цен на уголь и увеличения расходов на его транспортировку половина отечественных угольных компаний оказалась убыточной в 2024 году.

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По прогнозам ведомства, кризис в этой отрасли может привести к банкротству 27 предприятий, которые ежегодно добывают 40 миллионов тонн угля. У компаний, которым пока не грозит банкротство, убытки также превышают среднеотраслевые показатели. Речь идет о 62 предприятиях с общей добычей 126 миллионов тонн угля в год. Эти данные содержатся в материалах Минэнерго, которое уже разработало антикризисную программу для угольной промышленности, сейчас она рассматривается в Минфине.

По оценкам Минэнерго, наиболее сложная ситуация наблюдается в Кузбассе и Хакасии. Ведомство предлагает принять меры для спасения предприятий, включая заморозку железнодорожных тарифов для угольщиков до конца 2025 года, льготные займы и отсрочку уплаты налогов и страховых сборов, пишут "Ведомости".

Уточнения

Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.





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