Цены на красную икру нового сезона: что ожидается — падение или новая волна подорожания

В 2025 году объемы вылова лосося в России превысят показатели прошлого года, а цены на икру продолжат снижаться при отсутствии спекуляций, заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий (ВАРПЭ) Герман Зверев.
По его словам, в 2024 году лососевая путина была худшей за последние 20 лет, что привело к росту цен на красную икру в октябре-ноябре. Однако к декабрю цены на деликатес начали снижаться. В новом сезоне ожидается более удачный вылов, что может способствовать дальнейшему падению цен на икру.
Зверев отметил, что снижение стоимости деликатеса напрямую связано с отсутствием искусственного завышения цен и стабильной работой рыбохозяйственного сектора. Ранее сообщалось, что цены на красную икру в России начнут снижаться после Нового года, но к концу зимы снова ожидается подорожание, пишет РИА Новости.
Спекуляция — получение дохода за счёт разницы между ценами покупки и продажи. По сути, любую торговую операцию можно считать спекулятивной. Большая российская энциклопедия спекуляцией считает искусственное повышение или понижение цены ради получения прибыли.
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