Цены на красную икру нового сезона: что ожидается — падение или новая волна подорожания

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2025 году объемы вылова лосося в России превысят показатели прошлого года, а цены на икру продолжат снижаться при отсутствии спекуляций, заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Фото: commons.wikimedia.org by 海鮮ドン, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Блюдо с морепродуктами

По его словам, в 2024 году лососевая путина была худшей за последние 20 лет, что привело к росту цен на красную икру в октябре-ноябре. Однако к декабрю цены на деликатес начали снижаться. В новом сезоне ожидается более удачный вылов, что может способствовать дальнейшему падению цен на икру.

Зверев отметил, что снижение стоимости деликатеса напрямую связано с отсутствием искусственного завышения цен и стабильной работой рыбохозяйственного сектора. Ранее сообщалось, что цены на красную икру в России начнут снижаться после Нового года, но к концу зимы снова ожидается подорожание, пишет РИА Новости.

Уточнения

Спекуляция — получение дохода за счёт разницы между ценами покупки и продажи. По сути, любую торговую операцию можно считать спекулятивной. Большая российская энциклопедия спекуляцией считает искусственное повышение или понижение цены ради получения прибыли.





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