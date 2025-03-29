85% работодателей готовы на смелый шаг: что каждый россиянин должен знать о зарплатах-2025

Средний уровень предлагаемых заработных плат в России с начала 2025 года значительно вырос, увеличившись с 65,4 тыс. рублей до 77,2 тыс. рублей.
Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на исследование HeadHunter. Темпы роста зарплат в прошлом году стали самыми высокими за последние шесть лет.
В целом по стране медиана зарплат в начале текущего года увеличилась на 18%. Если в январе-марте 2024 года она составляла 65,4 тыс. рублей, то за аналогичный период 2025 года этот показатель достиг 77,2 тыс. рублей.
Наибольший прирост зарплат зафиксирован в таких сферах, как страхование (+34%) и консалтинг (+25%). Более чем на 20% повысились оклады в отраслях туризма, общественного питания, административного персонала, продаж и обслуживания клиентов. Единственным сектором, где наблюдалось снижение, стал обслуживающий персонал (-3%).
Также стало известно, что около 85% компаний в стране планируют пересмотреть оплату труда своих сотрудников в 2025 году.
Консульти́рование также конса́лтинг (от англ. consulting — консультация) — консультирование руководителей предприятий по широкому кругу вопросов в сфере финансовой, юридической, технологической, технической, экспертной деятельности, оказываемое внешними консультантами для решения той или иной проблемы.
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