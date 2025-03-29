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Цены взлетели, но спрос не снижается! Парадокс шашлычных наборов

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Экономика

К весне 2025 года средний чек на шашлычный набор подорожал на 12%, согласно данным центра "Чек индекс" компании "Платформа ОФД".

Шашлык
Фото: commons.wikimedia.org by Игоревич, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шашлык

При этом продажи таких наборов увеличились на 35%.

Инфляция меньше всего затронула жидкость для розжига, средний чек которой составил 288 рублей, что на 1% выше, чем в прошлом году. При этом жидкость для розжига стали покупать чаще на 12-13%.

В 2025 году поход на шашлыки обойдется россиянам в среднем в 3274 рубля. Аналитики предполагают, что продажи шашлычных наборов могли бы быть еще выше, если бы не влияние Великого поста, начавшегося 3 марта. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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