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Феномен Wildberries: три ключевых фактора, которые взвинтили прибыль в 3,5 раза

1:01
Экономика

Чистая прибыль РВБ, объединенной компании Wildberries и Russ, по итогам 2024 года увеличилась в 3,5 раза по сравнению с 2023 годом и составила 104 миллиарда рублей при обороте более 4 триллионов рублей.

Концепция экономики
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Концепция экономики

Доходы продавцов на платформе выросли на 44% и достигли 2,9 триллиона рублей, что включает выплаты за реализованные на маркетплейсе товары.

Объем инвестиций РВБ в рекламный инвентарь, логистику и IT-инфраструктуру в 2024 году превысил 150 миллиардов рублей.

Также ранее сообщалось, что Wildberries подала иск к компании Владислава Бакальчука "ВБ Девелопмент" на сумму 42 миллиарда рублей. Иск связан с непредоставлением отчетов о средствах, выделенных для строительства логистических объектов для Wildberries, пишет ТАСС.

Уточнения

При́быль — положительная разница между суммарными доходами (в которые входит выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации, процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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