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Глобальный спрос на медь разжигает конфликт в Перу: как общины воюют с китайскими корпорациями

1:42
Экономика

Крупные месторождения меди в Перу играют важную роль в удовлетворении растущего мирового спроса, и за право их добычи разгорелась настоящая борьба.

Медь
Фото: flickr.com by James St. John, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Медь

Сообщество коренных народов в перуанских Андах делает то, что не делают многие другие: они сами добывают полезные ископаемые и получают прибыль от земель своих предков.

На высоте более 4000 метров над уровнем моря тысячи шахтеров, говорящих на языке кечуа, создали одну из крупнейших неформальных медных шахт в мире — карьер Апу-Чунта, который приносит около 300 миллионов долларов в год. Однако их деятельность не совсем законна, так как в Перу право собственности на землю не подразумевает право на владение полезными ископаемыми под ней.

В 2004 году компания Las Bambas, принадлежащая китайской MMG Ltd., приобрела права на медную руду под землей, что привело к конфликту с жителями Пампуты. Las Bambas подала уже более 100 жалоб на незаконную добычу против шахтеров — дела находятся на рассмотрении. Правительство на стороне китайцев, поскольку добыча меди — значимая инвестиция.

Проблема незаконной добычи полезных ископаемых не ограничивается Перу. В Демократической Республике Конго военные выселяют нелегальных добытчиков меди и кобальта, а в бразильской Амазонии высокие цены на медь привлекают таких же нелегальных шахтеров. Аналогичные ситуации наблюдаются и в Боливии, Эквадоре, а также в других странах Африки и Азии, передает Bloomberg.

Уточнения

В виде простого вещества медь — это пластичный переходный металл золотисто-розового цвета (розового цвета при отсутствии оксидной плёнки).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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