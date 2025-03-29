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Что сильнее бьёт по кошельку? Скрытые расходы на постные блюда в меню

1:42
Экономика

Великий пост — самый продолжительный, и тем, кто соблюдает ограничения, нужно придерживаться специального рациона до 19 апреля.

Кухня с газовой плитой
Фото: commons.wikimedia.org by Н .Фасхутдинова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кухня с газовой плитой

Эксперты ТМ "Пиканта" рассчитали, сколько в среднем обойдется постное меню на один день для семьи из четырех человек на Сахалине.

Средняя стоимость набора продуктов для одной порции томатного супа с фасолью составляет 85 рублей 25 копеек, а для семьи из четырех человек кастрюля супа обойдется в 345 рублей. Основные расходы приходятся на протертые томаты (около 49% от стоимости) и фасоль (38%). Для приготовления понадобятся также растительное масло, специи и перец чили для усиления вкуса.

Приготовление одной порции пасты с баклажанами и грибами обойдется в 173 рубля 60 копеек, а для четырех человек — в 694 рубля 40 копеек. Самый дорогой ингредиент — свежие шампиньоны (50% стоимости), на втором месте баклажаны (22%), а паста составляет лишь 8%.

Стоимость одной порции тушеной капусты на Сахалине составит 54 рубля, и четыре порции обойдутся в 216 рублей.

Таким образом, набор продуктов для одного постящегося на день будет стоить около 314 рублей, а для семьи из четырех человек — 1225 рублей. Для сравнения, аналогичный набор продуктов по России в среднем обойдется в 881 рубль, передает sakh.online.

Уточнения

Вели́кий по́ст — центральный пост во всех исторических церквях, цель которого — подготовка христианина к празднованию Пасхи.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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