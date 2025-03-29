Займы в один клик: банковские группы зарабатывают триллионы на микрофинансах

Общий объем выданных микрофинансовыми организациями займов в 2024 году составил 1,52 триллиона рублей, что на 50% больше, чем в предыдущем году.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Онлайн-покупки

Основными факторами роста стали несколько факторов. Во-первых, значительное увеличение потребительского спроса, особенно на крупных маркетплейсах, где займы оформляются прямо во время покупки товаров. Во-вторых, активизация так называемых "банковских МФО" — структур, входящих в финансовые группы с крупными банками или торговыми площадками. Эти организации, имея доступ к более дешевым источникам финансирования внутри группы, смогли предложить клиентам сравнительно низкие ставки.

По данным Центробанка, полная стоимость таких кредитных продуктов колеблется от 27% до 69% годовых, передает РБК.

Уточнения

Маркетпле́йс электронный рынок (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронный рынок, электронная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.





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