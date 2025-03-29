Криминальный маршрут: грузовики с продуктами превращаются в призраков на трассах США

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

В США участились случаи хищения продуктов питания.

Фото: unsplash.com by Seb Creativo sebcreativo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грузовой автомобиль

На этой неделе два автопоезда увезли около 36 000 килограммов говядины со скотобойни на северо-востоке штата Теннесси и исчезли без следа. Два клиента завода сообщили, что не получили свои поставки. Две партии по 18 000 килограммов мяса должны были быть отправлены в Кентукки и Мичиган, а общая стоимость недоставленных поставок составляет 350 000 долларов.

В прошлом месяце в Пенсильвании из распределительного трейлера были украдены 100 000 яиц стоимостью 40 000 долларов, и подозреваемых так и не нашли.

В ноябре прошлого года два грузовика из Мексики с более чем 24 000 бутылок текилы, которые должны были отправиться в пункт назначения — склад в Пенсильвании, скрылись в неизвестном направлении, передает The New York Times.

Уточнения

Маршру́т (через нем. Мarschroute, от фр. marche — «ход» и route — «дорога») — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.



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