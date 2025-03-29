Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один приём — и собака перестаёт лаять по каждому поводу
ТОП-5 самых редких грузовиков СССР, которые выпускались небольшими сериями
Лук сгнил в погребе? Причина может быть в этом крошечном вредителе
Яйца в морозилке — ошибка или лайфхак? Всё зависит от одного нюанса
Ты — сам себе тренажёр: как заставить мышцы расти без всякого спортзала
Смотрите внимательно! Эти вещи с хай-стрит уже скоро перевернут ваш гардероб
Саженец снаружи красивый, а внутри — мертвый: как распознать
Забытая мельница, олени и лоси: чем удивит туристов карельский экопарк?
Маленький флакон, большая польза: неожиданный способ спасти авто

Криминальный маршрут: грузовики с продуктами превращаются в призраков на трассах США

0:59
Экономика

В США участились случаи хищения продуктов питания.

Грузовой автомобиль
Фото: unsplash.com by Seb Creativo sebcreativo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грузовой автомобиль

На этой неделе два автопоезда увезли около 36 000 килограммов говядины со скотобойни на северо-востоке штата Теннесси и исчезли без следа. Два клиента завода сообщили, что не получили свои поставки. Две партии по 18 000 килограммов мяса должны были быть отправлены в Кентукки и Мичиган, а общая стоимость недоставленных поставок составляет 350 000 долларов.

В прошлом месяце в Пенсильвании из распределительного трейлера были украдены 100 000 яиц стоимостью 40 000 долларов, и подозреваемых так и не нашли.

В ноябре прошлого года два грузовика из Мексики с более чем 24 000 бутылок текилы, которые должны были отправиться в пункт назначения — склад в Пенсильвании, скрылись в неизвестном направлении, передает The New York Times.

Уточнения

Маршру́т (через нем. Мarschroute, от фр. marche — «ход» и route — «дорога») — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Решётка на плите стала липкой? Не тратьте силы — используйте это
Недвижимость
Решётка на плите стала липкой? Не тратьте силы — используйте это Аудио 
Забудьте об откачке дачного туалета: одно средство — и яма чистится сама
Садоводство, цветоводство
Забудьте об откачке дачного туалета: одно средство — и яма чистится сама Аудио 
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
Домашние животные
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном Аудио 
Популярное
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.

АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США
Увлажняющие кремы важны, но не так, как он: этот продукт — ключ к молодости кожи
Увлажняющие кремы важны, но не так, как он: этот продукт — ключ к молодости кожи
Забудьте об откачке дачного туалета: одно средство — и яма чистится сама
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя
История автозаводов СССР: от успеха до упадка Дмитрий Плотников Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
За неделю резервы России подскочили на миллиарды: Центробанк раскрыл причину
За неделю резервы России подскочили на миллиарды: Центробанк раскрыл причину
Последние материалы
Один приём — и собака перестаёт лаять по каждому поводу
ТОП-5 самых редких грузовиков СССР, которые выпускались небольшими сериями
Лук сгнил в погребе? Причина может быть в этом крошечном вредителе
Яйца в морозилке — ошибка или лайфхак? Всё зависит от одного нюанса
Ты — сам себе тренажёр: как заставить мышцы расти без всякого спортзала
Смотрите внимательно! Эти вещи с хай-стрит уже скоро перевернут ваш гардероб
Саженец снаружи красивый, а внутри — мертвый: как распознать
Забытая мельница, олени и лоси: чем удивит туристов карельский экопарк?
Маленький флакон, большая польза: неожиданный способ спасти авто
Стресс уходит под музыку: назван самый простой способ расслабиться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.