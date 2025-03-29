Ханами-бум: цветение сакуры становится золотой жилой Японии

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сезон цветения сакуры в Японии в этом году начался на пять дней раньше, чем в прошлом, и ожидается, что продолжится до середины апреля.

Фото: commons.wikimedia.org by TriviaKing, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сакура

Слабая иена привлекает в Японию рекордное количество туристов, особенно во время сезона ханами — любования цветами. По данным Японской национальной организации по туризму, в прошлом году страну посетили почти 37 миллионов туристов.

Экономист Кацухиро Миямото предполагает, что более четверти посетителей ханами будут иностранцами, что станет самым высоким процентом иностранных туристов за всю историю этого сезонного мероприятия. Интерес к ханами среди местных жителей также остается высоким.

Ожидается, что экономический эффект для Японии составит около 9 миллиардов долларов, то есть вырастут расходы на еду, напитки, сувениры и транспорт. В среднем жители Японии тратят около 48 долларов на ханами с человека, передает The Japan Times.

Уточнения

Сувени́р (фр. souvenir — воспоминание, память) — предмет, предназначенный напоминать о чём-то, например, о посещении страны, города, национального парка, музея, храма, объекта культуры, какого-то другого места или мероприятия туристами, паломниками и др..





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