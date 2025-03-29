Сидевшим несколько месяцев без денег сотрудникам бюджетных организаций ДНР пообещали выплаты со дня на день

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Минфин Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил о финансировании в полном объёме всех заявок на выплату заработной платы сотрудникам бюджетных организаций региона. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Пётр, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Деньги

14 марта сообщалось, что сотрудники бюджетных организаций в ДНР пожаловались на задержку выплаты зарплаты. Отмечалось, что с задержкой выплат столкнулись сотрудники таких предприятий, как ГУП ДНР Вода Донбасса, ГУП ДНР ГУРШ, ГУП РМХ, работники скорой помощи и Минюста. Утверждалось, что сотрудникам не выплачивается зарплата как минимум с начала года, однако есть случаи, что деньги люди не получают и с декабря прошлого года.

По словам источника Pravda.Ru в одной из бюджетных организаций региона, деньги должны поступить на счета сотрудников со дня на день. Как отметил другой наш собеседник, одна из проблем была связана с тем, что руководство госпредприятий подало заявку на финансирование, но не указало конкретные статьи расходов. Из-за этого Минфин России отклонял заявку на финансирование организаций.

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