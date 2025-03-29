Тенденции на рынке труда: самозанятые или официальные сотрудники — кто выигрывает

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Введение налога на профессиональный доход не оказало значительного влияния на переход сотрудников из официального трудоустройства в самозанятые.

Фото: commons.wikimedia.org by Negative Space, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина на работе

По словам Владимира Мальцева, начальника управления оперативного контроля ФНС России, самозанятость в основном способствует обелению трудовых отношений. Он отметил, что статистика налоговой службы показывает, что количество трудоустроенных граждан остается на уровне 56 миллионов с 2018 года по 2023 год.

Самые высокие средние доходы у самозанятых наблюдаются в Москве (43 219 руб.), Санкт-Петербурге (40 146 руб.), Московской области (37 346 руб.) и Нижегородской области (31 909 руб.). Мальцев добавил, что невысокие средние доходы свидетельствуют о том, что для большинства самозанятых это не постоянная работа, а скорее эпизодическая деятельность.

ФНС фиксирует рост доли самозанятых среди неработающих граждан трудоспособного возраста: с 0,4% в 2019 году до 12,5% по итогам 2023 года. Эти люди, по словам Мальцева, "вышли из тени", теперь платят налоги на профессиональный доход. В 2024 году самозанятые внесли почти 95 миллиардов рублей в госбюджет, 37% из которых направляется в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, так как самозанятые имеют право на полис ОМС.

На данный момент зарегистрировано более 12 миллионов самозанятых, из которых 7,8 миллиона ФНС считает "активными самозанятыми", то есть они осуществляли деятельность хотя бы раз в последний год, пишет РБК.

Уточнения

Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.





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