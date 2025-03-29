Куда ушли миллиарды? Сколько потратил ЦБ на сотрудников в 2024 году

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году среднемесячный доход одного служащего Банка России составил 231 772 рубля, согласно годовому отчету ЦБ РФ.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Для сравнения, в 2023 году этот показатель был равен 223 259 рублей.

Численность служащих Банка России за 2024 год сократилась на 1 460 человек, что составляет 3,2%, и составила 43 770 человек.

При этом расходы на содержание сотрудников Банка России увеличились на 1,1 миллиарда рублей, или на 0,7%. Из этой суммы расходы на оплату труда и другие выплаты выросли на 560 миллионов рублей (0,5%), а начисления на оплату труда и другие выплаты увеличились на 559 миллионов рублей (1,9%), пишет ТАСС.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





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