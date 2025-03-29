В 2024 году среднемесячный доход одного служащего Банка России составил 231 772 рубля, согласно годовому отчету ЦБ РФ.
Для сравнения, в 2023 году этот показатель был равен 223 259 рублей.
Численность служащих Банка России за 2024 год сократилась на 1 460 человек, что составляет 3,2%, и составила 43 770 человек.
При этом расходы на содержание сотрудников Банка России увеличились на 1,1 миллиарда рублей, или на 0,7%. Из этой суммы расходы на оплату труда и другие выплаты выросли на 560 миллионов рублей (0,5%), а начисления на оплату труда и другие выплаты увеличились на 559 миллионов рублей (1,9%), пишет ТАСС.
Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.