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От Иннополиса к Зелёной долине: Татарстан готовится к экономической революции

1:06
Экономика

В Татарстане появится третья особая экономическая зона, которая будет называться "Зеленая долина".

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Как сообщает ТАСС, зона расположится в Заинском муниципальном районе и будет создана на земельных участках, определенных в соглашении.

До 2027 года планируется строительство инженерной, транспортной и другой инфраструктуры для обеспечения функционирования этой зоны за счет средств республиканского бюджета. Напомним: в Татарстане уже действуют две особые экономические зоны — "Алабуга" и "Иннополис".

Ранее сообщалось, что, по данным комплексного исследования Росстата, стоимость проживания для семьи с одним ребенком в 2024 году составила 73,9 тысячи рублей. Это значение является минимальной суммой, необходимой для комфортного проживания. В 2023 году стоимость жизни такой семьи оценивалась значительно ниже — в 64,2 тысячи рублей.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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