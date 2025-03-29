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Почему Индия не стала новым Китаем? Производственные ошибки страны

1:31
Экономика

Эксперты CNBC Inside India считают, что проблемы в производственном секторе Индии выходят за пределы программы PLI (Произведено в Индии).

Индия
Фото: pixabay.com by ParagKini, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Индия

Дхирадж Ним, валютный стратег и экономист ANZ Bank, отметил, что схема PLI не работает во всех 14 секторах, а лишь в некоторых нишевых областях. Он объясняет, что производственный сектор в Индии долгое время ограничен из-за политики, которая защищала внутреннее производство, делая его менее конкурентоспособным на мировой арене.

Среди проблем Ним выделил чрезмерное регулирование, негибкое трудовое законодательство и трудности в ведении бизнеса, которые могут сдерживать развитие производства. Индия, как страна с экономикой, ориентированной на услуги, традиционно больше внимания уделяет технологиям и глобальным командным центрам, что привело к недостатку квалифицированной рабочей силы для производственной сферы.

Он также подчеркнул, что в таких отраслях, как текстиль, нехватка квалифицированных кадров снижает производительность и объемы производства. В то время как другие развивающиеся страны, такие как Бангладеш, Вьетнам и Мексика, демонстрируют лучшие результаты благодаря дешевой рабочей силе и ценовому преимуществу. Ним добавил, что структурные проблемы, с которыми сталкивается Индия, существуют уже десятилетиями и их нелегко решить, пишет CNBC.

Уточнения

Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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