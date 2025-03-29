Тайна 86 из 100: россияне всё чаще расплачиваются картой Мир — инсайды от регулятора

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1:15
Экономика

Эмиссия карт "Мир" в 2024 году увеличилась в 1,4 раза и на 1 января 2025 года составила 400,6 миллиона карт, по данным годового отчета Банка России.

Карта "Мир"
Фото: 123RF by melenansk, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Карта "Мир"

Две трети всех карточных операций были проведены с помощью карт "Мир", а общий объем этих операций достиг 105,9 триллиона рублей, причем 86 из 100 операций были платежами за товары и услуги. Сумма покупок, оплаченных картами "Мир", превысила 42 триллиона рублей.

Карты "Мир" обладают широким функционалом, включая нефинансовые сервисы, и активно развиваются социальные и транспортные приложения. Оплата проезда картами "Мир" доступна на наземном транспорте во всех регионах России, а также в метрополитенах семи городов. В 61 субъекте запущена платформа Национальной системы платежных карт для безналичной оплаты проезда, включая карты "Мир", а в 37 регионах реализованы проекты социальных карт и карт жителя на базе этой платежной системы, пишет РИА Новости.

Уточнения

Эмиссия банковских карт — изготовление банковских карт.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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