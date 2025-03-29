Нефть и газ на проводе: Венгрия откроет новую страницу

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Венгрия планирует в 2025 году получить из России 4,5-5 миллионов тонн нефти и 7,5-8 миллиардов кубометров газа.

Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ будапешт

Об этом сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто. В 2024 году Венгрия уже получила 4,78 миллиона тонн нефти, поставленной по южной ветке нефтепровода "Дружба", а в начале 2025 года было поставлено 956 тысяч тонн нефти.

Что касается газа, Венгрия ожидает объем в 7,5-8 миллиардов кубометров по газопроводу "Турецкий поток". Сийярто отметил, что при нынешнем среднем объеме поставок в более чем 20 миллионов кубометров в сутки, это позволит использовать почти на полную мощность газопровод. В 2024 году Россия поставила Венгрии рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа, а в начале 2025 года – 1,18 миллиарда кубометров, добавил вице-премьер Александр Новак, пишет РИА Новости.

Уточнения

«Туре́цкий пото́к» (тур. TürkAkım) — газопровод из Анапского района Краснодарского края России по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции.



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