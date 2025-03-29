Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайна 86 из 100: россияне всё чаще расплачиваются картой Мир — инсайды от регулятора
Морковный пирог без сахара и выпечки: ваш диетолог будет в шоке — вот как его готовить
Искусственный интеллект наступает: исчезнут ли традиционные профессии
Не торопитесь с отделкой: когда голые стены выгоднее покраски и обоев
Что происходит с препаратами после истечения срока: шокирующая правда
Молоко из подмышек, повитухи с крыльями и первые полёты с пинка: школа материнства у летучих мышей
Кто украл 3 миллиарда тенге? Генпрокуратура раскрыла шокирующие финансовые нарушения в футболе Казахстана
Комнатные цветы для здоровья: какие лучше выбрать
Выращивайте редиску за три недели: практическое руководство для садоводов

Нефть и газ на проводе: Венгрия откроет новую страницу

1:15
Экономика

Венгрия планирует в 2025 году получить из России 4,5-5 миллионов тонн нефти и 7,5-8 миллиардов кубометров газа.

будапешт
Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
будапешт

Об этом сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто. В 2024 году Венгрия уже получила 4,78 миллиона тонн нефти, поставленной по южной ветке нефтепровода "Дружба", а в начале 2025 года было поставлено 956 тысяч тонн нефти.

Что касается газа, Венгрия ожидает объем в 7,5-8 миллиардов кубометров по газопроводу "Турецкий поток". Сийярто отметил, что при нынешнем среднем объеме поставок в более чем 20 миллионов кубометров в сутки, это позволит использовать почти на полную мощность газопровод. В 2024 году Россия поставила Венгрии рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа, а в начале 2025 года – 1,18 миллиарда кубометров, добавил вице-премьер Александр Новак, пишет РИА Новости.

Уточнения

«Туре́цкий пото́к» (тур. TürkAkım) — газопровод из Анапского района Краснодарского края России по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Воздушные французские булочки: пекутся быстро, а съедаются моментально
Еда и рецепты
Воздушные французские булочки: пекутся быстро, а съедаются моментально Аудио 
Охлобыстин об освобождении Михаила Ефремова: на свободе принесёт больше пользы
Шоу-бизнес
Охлобыстин об освобождении Михаила Ефремова: на свободе принесёт больше пользы
Забудьте об откачке дачного туалета: одно средство — и яма чистится сама
Садоводство, цветоводство
Забудьте об откачке дачного туалета: одно средство — и яма чистится сама Аудио 
Популярное
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.

АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя
Забудьте об откачке дачного туалета: одно средство — и яма чистится сама
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев В царской России за пропаганду русского языка можно было угодить в Сибирь Сергей Лебедев
За неделю резервы России подскочили на миллиарды: Центробанк раскрыл причину
Садальский призвал Михалкова вернуть американцам Оскар
Гены против привычек: что важнее для долгой жизни — спор разгорается снова
Гены против привычек: что важнее для долгой жизни — спор разгорается снова
Последние материалы
Тайна 86 из 100: россияне всё чаще расплачиваются картой Мир — инсайды от регулятора
Морковный пирог без сахара и выпечки: ваш диетолог будет в шоке — вот как его готовить
Искусственный интеллект наступает: исчезнут ли традиционные профессии
Не торопитесь с отделкой: когда голые стены выгоднее покраски и обоев
Что происходит с препаратами после истечения срока: шокирующая правда
Молоко из подмышек, повитухи с крыльями и первые полёты с пинка: школа материнства у летучих мышей
Кто украл 3 миллиарда тенге? Генпрокуратура раскрыла шокирующие финансовые нарушения в футболе Казахстана
Нефть и газ на проводе: Венгрия откроет новую страницу
Комнатные цветы для здоровья: какие лучше выбрать
Выращивайте редиску за три недели: практическое руководство для садоводов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.