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Искусственный интеллект захватывает онлайн-шопинг: рост трафика на 1200%

2:32
Экономика

С момента появления ChatGPT, Copilot, Perplexity и других AI-инструментов эксперты прогнозировали, что искусственный интеллект изменит способы поиска информации и совершения покупок. Теперь это не просто теория — согласно отчету Adobe Analytics, влияние AI на электронную коммерцию уже очевидно.

искусственный интеллект
Фото: Flickr by Ecole polytechnique, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
искусственный интеллект

Трафик интернет-магазинов США, поступающий через AI-сервисы, вырос на 1200% с июля 2023 года. В пиковый период рождественского сезона (с ноября по декабрь 2024-го) этот показатель увеличился на 1300% по сравнению с предыдущим годом. Но самое интересное — эта тенденция не замедляется: с сентября 2024-го трафик, приходящий через искусственный интеллект, удваивается каждые два месяца.

AI как новый инструмент для онлайн-шопинга

Adobe провела крупнейшее исследование в этой сфере, проанализировав триллион посещений американских интернет-магазинов. Кроме того, в исследовании приняли участие 5000 респондентов, и вот что выяснилось:

  • 39% уже использовали AI при покупках.

  • 53% планируют начать применять генеративный искусственный интеллект в этом году.

  • Чаще всего AI помогает пользователям искать рекомендации, акции, подарки и составлять списки покупок.

Еще одно интересное наблюдение: пользователи, пришедшие через AI-инструменты, ведут себя иначе. Они на 8% более вовлечены и проводят на сайтах больше времени, чем те, кто заходит через Google и другие классические поисковые системы.

Что это значит для будущего e-commerce?

Пока Google остается ключевым игроком в сфере поиска, но его доминирование уже под угрозой. Если генеративный AI продолжит развиваться такими темпами, он может кардинально изменить экосистему онлайн-поиска и покупок.

Потребители уже доверяют искусственному интеллекту в простых и сложных покупках и хотят видеть его интеграцию в сервисах для крупных транзакций. Это говорит о том, что AI не просто дополняет, а начинает заменять традиционные способы поиска товаров и принятия решений о покупке.

Вопрос не в том, повлияет ли AI на рынок, а в том, насколько быстро он изменит его до неузнаваемости.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

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Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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